Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Признать вину в подлоге при расследовании дела о связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями решил бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит. Он отметил, что это был «единичный случай».
«По данным обвинения, бывший юрист подменил данные об экс-советнике кампании Трампа Картере Пейдже, за которым долгое время велась слежка», — пишет Associated Press. Пейдж, как утверждается, связывался с российской стороной. Издание сообщает, что Клайнсмит в суде собирается полностью признать свою вину «в единичном случае подлога».
О том, что кандидат в президенты США занимался обманом на президентских выборах при помощи России, заявлял его бывший адвокат Майкл Коэн. В частности, он утверждал, что половина американцев считала, что президента США контролировал Кремль, напоминает «Лента.ру». Год назад спецпрокурор США Роберт Мюллер представил доклад о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году. Однако в документе не была доказана связь российской стороны и Трампа.
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