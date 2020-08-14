Россиянам объяснили, как не потерять деньги в акциях с бонусами

Многие россияне соглашаются раскрыть свои персональные данные за легкие деньги Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России зафиксирован всплеск активности мошенников, которые обещают клиентам банков за участие в опросе перечислить на карту денежное вознаграждение — бонусные баллы. Однако вместо этого преступники получают данные клиентов и доступ к их средствам. Во избежание кражи средств необходимо отказаться от предоставления личных данных и тщательно проверять всю информацию, советуют эксперты.

По мнению руководителя направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, злоумышленники пользуются тем, что многие клиенты банков в погоне за легкими деньгами согласны предоставить любые данные. «В отличие от мошенников представители банка никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные своих клиентов по телефону или в социальных сетях», — рассказал РИА «Новости» технический эксперт по защите от кибератак Check Point Алексей Белоглазов.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из соцсетей и почтовых сообщений, а также не передавать персональные данные, данные банковских карт и информацию с кодами из СМС третьим лицам. Также следует перепроверять всю информацию на официальных сайтах банков и проверять любую их активность. Специалисты напомнили, что в России банк обязан вернуть деньги клиенту, если кража произошла без ведома пользователя. Однако если клиент ведется на уловки мошенников и сообщает свои данные, то банк не вернет никакие средства.

Ранее в Роскачестве посоветовали блокировать неизвестные номера, чтобы не стать жертвой вымогательства, пишет RT. В случаях, когда происходит попытка телефонного мошенничества или поступают угрозы, эксперты советуют обращаться в полицию, напоминает агентство Nation News.

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