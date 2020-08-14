Очередные протесты в Хабаровске собрали в разы меньше участников

Субботняя акция в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в разы меньше людей, чем в предыдущие дни — на несанкционированный митинг вышли порядка двух тысяч хабаровчан. Об этом сообщили в краевом правительстве.
«Активность протестных мероприятий в краевой столице продолжает снижаться уже шестую неделю подряд», — цитирует пресс-службу правительства агентство Regnum. По данным краевых властей, сегодня на улицы вышли около двух тысяч человек.
За время проведения акции и в частности автопробега в поддержку арестованного экс-губернатора, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 3817 правонарушений. Среди них: проезд на красный свет и выезды за «стоп-линию». Помимо этого, составлено 139 протоколов об административных нарушениях.
С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту бывшего губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств в 2004—2005 года. По информации RT, новым исполняющим обязанности главы региона стал однопартиец Фургала Михаил Дегтярев.
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