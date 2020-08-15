Число заболевших коронавирусом в России уменьшается каждые сутки

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Общее количество зараженных в мире превысило 21 миллион человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксирован 5 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране выявлено уже 917 884 заболевших. Жертвами инфекции стали 15 617 россиян. Победить вирус удалось 729 411 инфицированным.

«За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба. Количество жертв вируса за сутки увеличилось на 119 человек, излечились от инфекции 6 447 пациентов.

Рейтинг регионов по количеству заразившихся возглавила столица России, где за минувшие сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания. На втором месте Санкт-Петербург со 162 заболевшими. Третье место занимает Свердловская область, где диагноз коронавирусная инфекция поставлен 158 новым пациентам.

Помимо Свердловской области, новые случаи заболевания зафиксированы в ХМАО (103 заболевших за сутки), ЯНАО (90), Тюменской (56) и Курганской (23) областях, в Челябинской области — 79 новых случаев. В Пермском крае количество новых заболевших увеличилось на 68 человек.

По данным «Национальной службы новостей» общее число зараженных вирусом в мире превысило 21 миллион человек. Умерли, согласно представленной статистике, 760 889 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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