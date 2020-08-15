Число заболевших коронавирусом в России уменьшается каждые сутки

За прошедшие сутки в России зафиксирован 5 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране выявлено уже 917 884 заболевших. Жертвами инфекции стали 15 617 россиян. Победить вирус удалось 729 411 инфицированным.
«За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба. Количество жертв вируса за сутки увеличилось на 119 человек, излечились от инфекции 6 447 пациентов.
Рейтинг регионов по количеству заразившихся возглавила столица России, где за минувшие сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания. На втором месте Санкт-Петербург со 162 заболевшими. Третье место занимает Свердловская область, где диагноз коронавирусная инфекция поставлен 158 новым пациентам.
Помимо Свердловской области, новые случаи заболевания зафиксированы в ХМАО (103 заболевших за сутки), ЯНАО (90), Тюменской (56) и Курганской (23) областях, в Челябинской области — 79 новых случаев. В Пермском крае количество новых заболевших увеличилось на 68 человек.
По данным «Национальной службы новостей» общее число зараженных вирусом в мире превысило 21 миллион человек. Умерли, согласно представленной статистике, 760 889 человек.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.