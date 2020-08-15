Врач Ефремова сообщил, что на актере испытали лекарство от COVID

Михаил Ефремов до резонансного ДТП испытывал на себе незарегистрированный препарат для лечения коронавируса. Об этом заявил лечащий врач актера Борис Круглый.
«Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую», — рассказал Круглый в интервью «Комсомольской правде». По словам врача, показанием для применения Ефремовым данного лекарственного средства стали серьезные проблемы с дыхательной системой.
Круглый рассказал, что запатентованное им лекарство является смесью противовирусных средств, принимаемых в виде ингаляции. Ефремов их прием пережил нормально и в дальнейшем без страха посещал разные заведения.
Также врач заявил, что актер никогда не был алкоголиком и наркоманом. Запои, в которые он уходил, являлись нечастым явлением, а найденные в его крови наркотические средства являются следами от употребления снотворных препаратов.
Ранее обвиняемого в резонансном ДТП с человеческими жертвами Михаила Ефремова госпитализировал из зала суда, сообщает RT. Поводом стало резкое ухудшение самочувствия актера.
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