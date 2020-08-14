Названа неожиданная версия появления наркотиков в крови Ефремова

Наркотики были обнаружены в крови актера Михаила Ефремова после ДТП, так как он принимает снотворные препараты. Об этом заявил семейный врач семьи Ефремовых.
«Он не тяжелый пьяница. Достаточно продуктивный человек. Просто очень много работал […] Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне», — сказал врач в интервью «Московскому комсомольцу». Он добавил, что Ефремов мог работать и не употреблять алкоголь в течение 8-9 месяцев.
11 августа Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда. Актера увезли в больницу с подозрением на инсульт. Позже врачи подтвердили инсульт у артиста, пишет агентство Nation news. 12 августа Ефремов пропал из больницы. Тогда его адвокат пытался найти подзащитного, но не смог.
В июне в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после того, как актер устроил ДТП в центре Москвы. По версии следствия артист управлял автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, находившийся за рулем машины, в которую врезался автомобиль Ефремова, скончался в больнице. До 2021 года артиста поместили под домашний арест.
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