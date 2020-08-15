Япония покаялась за преступления во время войны

Император Японии высказал сожаление по поводу участия страны в военных действиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Император Японии Нарухито сожалеет об участии страны во Второй мировой войне. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших в войне.

«Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях», — цитирует Нарухито РИА «Новости». Монарх публично покаялся и предложил в дальнейшем поддерживать мир во всем мире.

По его словам, уже 75 лет Япония живет в мире благодаря усилиям людей. Нарухито выразил надежду, что принцип невмешательства страны в военные конфликты будет сохранен и в дальнейшем.

Императора поддержал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что страна продолжит следовать клятве больше никогда не принимать участие в войнах. Глава правительства подчеркнул, что Япония готова сотрудничать с другими странами по решению различных проблем.

Наследием Второй мировой войны являются территориальные споры вокруг Курильских островов между Россией и Японией. В 1945 году советские войска полностью заняли территорию Курил, которые в дальнейшем вошли в состав Южно-Сахалинской области. В 1965 году после подписания декларации между странами Япония вернула себе контроль над островами Хабомаи и Шикотан. Однако из-за неясности вокруг принадлежности Малой Курильской гряды Япония по-прежнему высказывает России территориальные претензии.

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