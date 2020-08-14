В Тюменской области начался третий этап ослабления карантина

Губернатор объявил о начале работы детсадов и бассейнов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область перешла к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Решение об этом было принято накануне на заседании оперативного штаба 14 августа и озвучено 15 августа губернатором области Александром Моором на официальной странице во «ВКонтакте»

«Сегодня нам удалось не только стабилизировать, но и существенно улучшить ситуацию. Показатель заболеваемости — 455 человек на 100 тысяч населения, это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России. Средние темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю снизились и составили 1,2%. Это позволяет нам постепенно переходить к третьему этапу снятия ограничений», — сообщил тюменский губернатор.

С 17 августа

отменяется обязательная самоизоляция для тюменцев старше 65 лет (хотя губернатор посоветовал им и людям с хроническими заболеваниями пока минимизировать контакты).

разрешаются богослужения и религиозные обряды в тюменских храмах, начнут работу музеи.

возобновляются групповые занятия в фитнес-центрах,

открываются бассейны, кинотеатры, стационарные аттракционы на свежем воздухе.

Но владельцам малого бизнеса необходимо пройти процедуру уведомления и подписать чек-лист, в котором руководитель предприятия обязуется выполнять все санитарные нормы и требования Роспотребнадзора.

С 20 августа возобновляется работа всех групп частных и муниципальных детских садов в полном объеме, с соблюдением всех требований безопасности. С 1 сентября откроются театры.

«Мы должны действовать аккуратно и соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Именно поэтому, несмотря на снятия ограничений, в Тюменской области по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — отметил Александр Моор.