Власти готовятся к историческому Дню города — 18 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В середине ноября в Екатеринбурге пройдет еще один День города — на этот раз с мероприятиями в оффлайн-формате. Об этом URA.RU сообщил глава города Александр Высокинский. По его словам, на этот же месяц власти уральской столицы планируют фестиваль «Ночь музыки» (события совместят), который был отменен в июне из-за пандемии коронавируса.

Дата праздника — 18 ноября (считается историческим днем основания Екатеринбурга, в который отмечали День города до 1987 года). Отвечая на вопрос корреспондента, будут ли в этот день проводиться оффлайновые мероприятия, Высокинский сказал: «Конечно». «Мы еще посмотрим, как организовать и „Ночь музыки“ в ноябре», — анонсировал градоначальник.

«Можно же все наши большие площади (имеются в виду крыши зданий — прим. ред.), помещения запустить под „Ночь музыки“, под концерты. Это все будет сделано. Мы нащупали очень хороший формат. Сейчас у нас Москва смотрит [как это работает]. И скорее всего, у них День города тоже на крышах будет проходить», — отметил он.

Как писало URA.RU, из-за ограничений, связанных с COVID-19, большинство мероприятий, приуроченных ко Дню города, который празднуется в Екатеринбурге сегодня, 15 августа, проходит в онлайне. В частности, три больших концерта — Олега Майами, рэпера Natan и группы «Чайф» — проводятся на крышах и транслируются в интернете и на ТВ. Первые два исполнителя выступают на крыше ТЦ «Пассаж» (концерт Олега Майами уже завершился), а «Чайф» споет вечером на крыше городской администрации.

Концерт Олега Майами прошел на крыше ТЦ «Пассаж». В таком же формате выступят рэпер Natan и группа «Чайф» Фото: Анна Майорова © URA.RU