Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать страну. Об этом глава республики заявил во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны страны.
«Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — цитирует Лукашенко издание «Белта». Он отметил, что сейчас за рубежом оппозиционеры создают для Белоруссии правительство.
Также президент Белоруссии заявил о нападках на семьи военных. «Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста», — сказал Лукашенко. Он призвал не трогать невиновных и не прятаться за спинами девушек.
Ранее глава Белоруссии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили протесты, которые происходят в республике. Стороны выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, передает деловая газета «Взгляд». СМИ сообщают о возможном плане Лукашенко бежать в Россию.
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