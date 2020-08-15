Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

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Александр Лукашенко призвал не прятаться за женскими спинами Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать страну. Об этом глава республики заявил во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны страны.

«Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — цитирует Лукашенко издание «Белта». Он отметил, что сейчас за рубежом оппозиционеры создают для Белоруссии правительство.

Также президент Белоруссии заявил о нападках на семьи военных. «Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста», — сказал Лукашенко. Он призвал не трогать невиновных и не прятаться за спинами девушек.

Ранее глава Белоруссии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили протесты, которые происходят в республике. Стороны выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, передает деловая газета «Взгляд». СМИ сообщают о возможном плане Лукашенко бежать в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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