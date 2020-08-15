России предрекли снижение зарплат и безработицу

Предприниматели будут экономить на своих сотрудниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России в ближайшее время могут начать снижаться зарплаты и расти уровень безработицы на фоне финансовых проблем в бизнесе. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился экономист Никита Масленников.

«Падение прибыли бизнеса скажется на динамике зарплат и реальных доходов населения, что, в свою очередь, отразится на потребительском спросе и темпах восстановления экономики в целом», — сказал Масленников. Он заявил, что экономия издержек, в первую очередь, сказывается на работниках. Экономист отметил, что сейчас безработица находится не на критическом уровне, но, возможно, в ближайшие несколько недель ее уровень увеличится.

По мнению эксперта, несмотря на то что каждое третье российское предприятие находится на грани банкротства, бизнес-потенциал в стране большой. При этом его сложно реализовать из-за низкой покупательской способности. Как рассказал URA.RU экономист Владимир Косой, снижение прибыли бизнеса не скажется на ценах на товары и услуги. Эксперт пояснил, что их стоимость основывается на покупательской способности, которая сейчас низкая.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса совокупная прибыль предпринимателей сократилась в годовом выражении на 67%. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений по данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Президент России Владимир Путин объявил о небольшом росте безработицы в стране, передает телеканал 360. Самый высокий показатель у Архангельской области.

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