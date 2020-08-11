Бизнесмены потеряли 68% прибыли из-за пандемии коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса нанесла «катастрофический ущерб» российским предпринимателям — его совокупная прибыль без учета малого бизнеса в марте—мае этого года сократилась в годовом выражении на 67%. Подсчетами с журналистами поделилась аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. Общая прибыль бизнеса за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей.

По объему потерь лидерами стали Москва (убыток 85 млрд), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд), Республика Коми (19 млрд), Амурская область (13,2 млрд), Ненецкий автономный округ (7,7 млрд), Томская область (7,6 млрд), Чеченская Республика (3 млрд), Дагестан (2,7 млрд), Северная Осетия (1,9 млрд) и Крым (1,88 млрд). При этом аналитики FinExpertiza отметили, что в 27 из 85 регионов страны бизнесу удалось увеличить прибыль. В этом списке лидером стала Республика Алтай, которая показала рост на 574%. Следом за ней — Белгородская область (237%), Мордовия (108%), Мурманская область (100%) и Бурятия (80%).

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