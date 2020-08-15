Лукашенко: Россия пообещала обеспечить безопасность Беларуси

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Александр Лукашенко заявил, что Россия пообещала ему помочь Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе. Об этом он заявил на совещании в центре стратегического управления белорусского Минобороны, передает «БелТА».

«Договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности республики Беларусь», — сказал Лукашенко, имея ввиду разговор с президентом России Владимиром Путиным, уточняет агентство.

Как подчеркнул Лукашенко, «у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ». «Как раз эти моменты подходят под этот договор», — добавил он, комментируя происходящее в стране.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальным сведениям, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В тот же день в Белоруссии вспыхнули акции протеста, продолжающиеся до сих пор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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