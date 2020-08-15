Свидетельница гибели Цоя рассказала подробности трагедии

30 лет назад Виктор Цой разбился под Ригой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Автомобиль лидера группы «Кино» Виктора Цоя на огромной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Свидетельница аварии по имени Парсла рассказала обстоятельства смерти музыканта в Латвии.

«Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к ветле. Столкновение было ужасным», — сказала Парсла в сюжете телеканала НТВ. По ее словам, она вызвала милицию и медиков. Она добавила, что Цою уже нельзя было помочь.

Позднее Парсла узнала от местных следователей, что в крови погибшего музыканта нашли якобы 1,2 промилле алкоголя. Она уточнила, что после эти данные были убраны из документов.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Он погиб в августе 1990 года в Латвии. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу, а позже врезался в автобус. Ранее считалось, что Цой попал в аварию из-за того, что заснул за рулем. Также была версия, что трагедия случилась из-за того, что трасса не соответствовала необходимым требованиям.

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