15 августа 2020

Синоптики уточнили, когда в Россию вернется жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В европейской части страны воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На следующей неделе в европейской части России температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов по Цельсию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей», — пишет «Российская газета». С 16 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, однако ночью из-за холодного ветра будут опускаться до восьми градусов, отметил Вильфанд. По его словам, такие показатели в ночное время суток сравнимы с сентябрьскими. При этом во второй половине недели в европейской части страны в среднем ожидается +24 и +26 градусов, а в отдельные дни до +28, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ.

В Москве и Московской области купальный сезон подошел к концу, подчеркнул Вильфанд. Он отметил, что сейчас температура воды от 16 до 18 градусов тепла, и она не успевает прогреваться, так как в дневное время суток стоит облачная погода.

Ранее Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах России уже начались ночные заморозки. В Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии температура воздуха будет понижаться до -3 градусов, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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