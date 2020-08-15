Тюменский следователь, уволенный за лозунги «АУЕ», стал адвокатом

Рафик Аглиуллин защищает интересы проходящих по уголовным делам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский экс-следователь Рафик Аглиуллин, отмечавший повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам!» начал карьеру адвоката. Информация о выдаче ему удостоверения за номером 1691 размещена в реестре адвокатов Минюста.

«Аглиуллин Рафик Фаритович. Реестровый номер: 72/1413. Удостоверение: 1691», — говорится на сайте реестра. Ряд СМИ сообщает, Аглиуллин сдал квалификационный экзамен и специализируется на уголовных делах.

Скандал с участием Аглиуллина произошел в феврале 2020 года. В сеть попало видео из одного тюменского ресторана, на котором бывший следователь в компании других силовиков отмечал повышение по службе. На видео он снимал себя на телефон и выкрикивал лозунги «АУЕ» (арестантский уклад един или арестантско-уркаганское единство) и «Жизнь ворам!». Позднее он был уволен из СК.