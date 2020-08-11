Из-за роста цен на топливо авиакомпании могут поднять стоимость билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российских аэропортах с 11 августа цены на авиакеросин выросли на 18%-62%. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила, что такая ситуация может привести к росту стоимости авиабилетов.

АЭВТ попросила министра транспорта России Евгения Дитриха проверить совместно с ФАС и Минэнерго резкое увеличение стоимости авиакеросина в российских аэропортах. В соответствующем письме говорится, что по итогам проведенных авиакомпаниями тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября его стоимость за последний месяц выросла на 62,1% в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), на 33,4% — в «Домодедово» (Москва), на 36% — в «Жуковском» (Московская область), на 18% — в «Пулково» (Санкт-Петербург), на 20,4% — в аэропорту Владивостока, на 21,1% — в Благовещенске, на 28,1% — в Иркутске, на 48,4% — в Краснодаре и на 48,6% — в Красноярске.

«Столь резкий рост цен на авиатопливо почти полностью нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста. Стремительное удорожание стоимости топлива неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конченых потребителей», — приводит газета «Известия» выдержку из письма.

По словам источника издания, приведенные ассоциацией данные получены по итогам августовских торгов «Уральских авиалиний», однако рост затронул и других перевозчиков. В частности, S7 сообщила о росте топлива на 5% в «Домодедово» и на 20% в аэропорту «Кневичи» (Владивосток). Журналисты газеты направили соответствующие запросы в «Газпром нефть», «Лукойл», Минтранс, Росавиацию, Минэнерго и ФАС.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.