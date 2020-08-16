Бойцы ЧВК Вагнера рассказали, зачем поехали в Белоруссию

Задержанные россияне вернулись на родину в середине августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне собирались отправиться на работу в Сирию и Ливию. После задержания их несколько раз переводили в разные СИЗО. Белорусские силовики вели себя строго, но не занимались рукоприкладством. Об этом россияне, предположительно, являющиеся членами ЧВК Вагнера, рассказали после возвращения на родину.

«Никто не понимал, что вообще происходит. Какие-то вопросы начали задаваться, о боевиках, о прочем. Народ был в шоке», — рассказал один из задержанных в эфире телеканала «Россия 24».

Сначала россиянам озвучили подозрения в терроризме, затем — в подготовке массовых протестов и сопротивлении правоохранительным органам Белоруссии. По словам одного из задержанных, после предъявления обвинения стало ясно, что они — элементы некой политической борьбы.

Россияне заявляют, что находились в Минске, направляясь в Сирию и Ливию для охраны нефтяных объектов. По их словам, они нашли объявление о работе на «Авито» и откликнулись на него. Позднее им сообщили, что придется отправиться в Венесуэлу на охрану объектов «Роснефти». Одна из кураторов россиян заявляла по телефону, что в Белоруссии им нужно будет провести несколько дней, ожидая рейса.

Граждане РФ были задержаны в Минске в конце июля. Их подозревали в работе на частную военную компанию «Вагнер» и подготовке беспорядков. Позднее писатель Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть те, с кем он вместе воевал на Донбассе. Задержанных передали российской стороне в середине августа.

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