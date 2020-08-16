Внук Назарбаева умер в Лондоне

Айсултану Назарбаеву было 30 лет, причина смерти выясняется Фото: Официальный сайт Президента России

В Лондоне в ночь на 16 августа умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан. Об этом сообщает казахстанское издание zakon.kz.

«Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев», — передает издание. Причина смерти выясняется. По предварительной информации, Айсултан умер от остановки сердца. 26 августа ему исполнилось было 30 лет.

Айсультан Нзарбаев с 2006 года профессионально занимался футболом, пишет агентство Nation News. Играл в футбольных клубах «Адмира Ваккер», «Железнодорожник» Алма-Ата, несколько месяцев провел в академии «Челси». В 2017 году стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Айсултан лечился от наркозависимости из-за употребления кокаина. В феврале 2020 года он просил политическое убежище у Британии. Он заявлял, что владеет информацией о коррупционных связях между правительствами России и Казахстана, пишет Life .

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