Губернатор Махонин объявил войну поборам в детсадах и школах

Махонин обещал «давать по рукам» взяточникам в детсадах и школах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что будет бороться с поборами в детских садах и школах Перми. Он обратил внимание на проблему в ходе первого прямого эфира с пермяками, прошедшего в соцсетях 16 августа.

Во время онлайн-трансляции Махонин зачитал жалобу жителя Перми Кирилла Северского, который рассказал об очередях в детские сады города. Пермяк посетовал, что для того, чтобы устроить туда ребенка, нужно давать взятку. «Это безобразие, когда у нас и в школах, и детсадах ведутся какие-то поборы. Я об этом неоднократно говорил. Конечно, будем бороться с этим и по рукам нужно будет бить людям, которые такими незаконными мероприятиями занимаются», — заявил Махонин.

Также в ходе прямого эфира глава региона затронул вопросы здравоохранения, помощи бизнесу, развития дорожной инфраструктуры, рассказал о решении проблем обманутых дольщиков. Первый прямой эфир губернатора длился чуть менее часа. За это время он успел ответить на два десятка вопросов.