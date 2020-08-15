Пермский губернатор рассказал об отдыхе и любимой музыке

Махонин признался, что любит отдыхать в Чердынском районе, откуда родом Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин признался, что любит собирать грибы и слушать русский рок. Об этом он рассказал в ходе первого прямого эфира, который прошел 16 августа в соцсетях.

Пермяки, в частности, поинтересовались у губернатора, какие места в Пермском крае ему нравятся больше всего и какую музыку он предпочитает слушать. «Конечно, хорошо дома. Чердынский район, откуда я родом, это то место, где мне комфортнее всего. Скоро грибной сезон, я с удовольствием этим воспользуюсь — хочу съездить и пособирать грибы», — отметил Махонин.

Отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях, глава региона признался, что слушает музыку нечасто, но когда выпадает такая возможность, отдает предпочтение русскому року. «Нравится русский рок: „Сплин“, „ДДТ“ и „Кино“, конечно же», — заявил он.

Всего во время прямого эфира Махонин успел ответить примерно на два десятка вопросов, которые касались сферы здравоохранения, образования, помощи бизнесу и обманутым дольщикам, а также развитию в регионе туризма. Он сказал, что если такой формат общения вызовет положительный отклик у пермяков, то будет проводить прямые эфиры регулярно.