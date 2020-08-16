Названо условие для возвращения пенсионного возраста в России

Экс-министр экономики РФ заявил, что пенсия не является бюджетным приоритетом правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Возвращение прежнего пенсионного возраста в России возможно только в том случае, если власти пересмотрят бюджетные приоритеты. При этом кризис, вызванный пандемией коронавируса, делает откат реформы практически невозможным, заявил в беседе с URA.RU экс-министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Уменьшить возраст выхода на пенсию можно только в том случае, если правительство РФ пересмотрит свои бюджетные приоритеты, считает собеседник. «Можно меньше денег тратить на оборону, Росгвардию, правоохранительные органы и госаппарат, а дать эти деньги Пенсионному фонду», — резюмирует Нечаев.

По его мнению, такой сценарий практически невозможен из-за пандемии. «Ситуация с бюджетом не такая благостная, какой была еще полгода назад. Сейчас Минфин рассматривает вариант, при котором бюджет следующего года абсолютно сократится», — говорит экс-министр экономики РФ.

Аналогичной позиции придерживается старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. «Пенсия не относится к приоритетам правительства», — подчеркнул эксперт в разговоре с URA.RU.

С 2019 года в России действует пенсионная реформа, предусматривающая к 2028 году постепенное увеличение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В Счетной палате РФ подсчитали, что уже в первый год действия реформы на выплатах пенсионерам сэкономили 21,5 млрд рублей, передает «Ридус». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вернуть прежний пенсионный возраст, потому что правительство, которое приняло данное решение, ушло в отставку.

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