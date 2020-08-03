В Госдуме хотят вернуть прежний пенсионный возраст

Возвращение прежнего возраста выхода на пенсию предлагалось в рамках поправок в Конституцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Госдуме предложили вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщается на сайте партии «Справедливая Россия», которой принадлежит данная инициатива.

«Нужно вернуться к „дореформенному“ возрасту выхода на пенсию и установить, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин», — считает лидер партии Сергей Миронов. По его мнению, шанс вернуть прежний пенсионный возраст есть, так как правительство, которое приняло данное решение, ушло в отставку.

Депутат призвал поступить по совести, а после навсегда закрыть вопрос о возрасте выхода на пенсию. По словам Миронова, партия предлагала вернуть «дореформенный» пенсионный возраст в рамках внесения поправок в Конституцию и надеется, что данная инициатива еще будет рассмотрена.

Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко также выступили с предложением вернуть прежний пенсионный возраст. По их мнению, такая мера защитит предпенсионеров от возможных сокращений в связи с кризисом. Как отмечает экономист Фарида Мирзабалаева, пенсионный возраст могут снизить в случае роста безработицы и ухудшения ситуации на рынке труда.

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