Названы главные рассадники коронавируса

В ночных клубах, пабах и барах сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому эти заведения являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. К такому выводу пришли британские вирусологи.
«Большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию», — приводит РИА «Новости» результаты опроса ученых, проведенного изданием
В пример издание приводит случай «супер-распространителя» из Южной Кореи. За вечер мужчина с COVID-19 посетил пять баров и ночных клубов, спровоцировав заражение коронавирусом еще ста человек.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что новые очаги инфекции возникнут в школах с началом учебного года. Тогда же прогнозируют вторую волну заражения. Но в России ее можно избежать благодаря тому, что в стране появилась вакцина от коронавируса, передает «
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