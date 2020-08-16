Названы главные рассадники коронавируса

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Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, ребенок, дом печати, дети, мальчик, читает книгу, бар, ночной клуб
В барах и ночных клубах легче всего можно заразиться COVID-19, считают британские ученые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ночных клубах, пабах и барах сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому эти заведения являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. К такому выводу пришли британские вирусологи.

«Большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию», — приводит РИА «Новости» результаты опроса ученых, проведенного изданием The Telegraph. Второй причиной вирусологи называют то, что под воздействием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о защитных мерах против коронавируса.

В пример издание приводит случай «супер-распространителя» из Южной Кореи. За вечер мужчина с COVID-19 посетил пять баров и ночных клубов, спровоцировав заражение коронавирусом еще ста человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что новые очаги инфекции возникнут в школах с началом учебного года. Тогда же прогнозируют вторую волну заражения. Но в России ее можно избежать благодаря тому, что в стране появилась вакцина от коронавируса, передает «Царьград». При этом академик РАН Михаил Пальцев не исключает наступления и третьей волны коронавируса, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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