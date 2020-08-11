Рестораторы назвали решение властей ХМАО похоронами бизнеса

Бизнес-сообщество уже готовит письмо Путину, считая ситуацию безвыходной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Открытие уличных веранд и террас у ресторанов не спасет отрасль от разорения, потому что подобные «летники» есть менее, чем у десяти процентов заведений. Предприниматели называют решение региональных властей об ослаблении карантинных мер похоронами бизнеса. Об этом URA.RU рассказала директор ресторана «Арбат» Елена Агаева, которая представляла бизнесменов на переговорах с правительством.

«Вариант с летниками вообще не обсуждался во время последних переговоров (речь идет о переговорах, старт которым дала губернатор ХМАО Наталья Комарова после жалоб рестораторов — ред.). Мы обсуждали только варианты с полным открытием, но переговоры с правительством ни к чему не привели. Это похороны бизнеса», — считает Агаева.

Официально в ХМАО порядка 3,5 тысяч кафе и ресторанов. Если верить Агаевой, открыться с 17 августа позволили менее, чем 350 организациям. Активистка рассказала, что инициативная группа готовит письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором изложит свои мысли. «В том режиме, в котором мы находимся уже полгода, больше жить нельзя. Денег нет, грандиозные долги перед поставщиками. На что живут наши сотрудники — мы вообще не понимаем», — заключила Агаева, добавив, что открытие ресторанов в Москве не осложнило эпидобстановку, «чего так боится местный Роспотребнадзор».

В департаменте экономического развития ХМАО журналисту URA.RU рассказали, что восстановление отрасли может занять до года, а оценить ущерб, нанесенный всем участникам бизнес-процессов, сейчас сложно. В правительстве добавили, что в закрытых помещениях услуги можно будет предоставлять лишь на третьем этапе снятия карантина.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО сумел отстоять свою позицию и не позволил ресторанам открыть стационарные заведения, позволив лишь работу летних веранд.