Многодетным матерям объяснили порядок досрочного выхода на пенсию

Российские власти будут оказывать поддержку многодетным женщинам на постоянной основе. Одной из таких мер является досрочный выход на пенсию. Об этом журналистам рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.
«После вступления в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, имеющих полное право выходить на заслуженный пенсионный отдых досрочно, расширился. Правом на пенсионное обеспечение раннего типа могут воспользоваться женщины, воспитавшие как минимум трех детей», — пишет iReactor. Так, матерям, у которых трое, пенсия может быть назначена в 57 лет, четверо — в 56 лет. Те, кто решился на пятерых, как и прежде, смогут уйти на пенсию в 50 лет.
Для этого их стаж должен быть не менее 15 лет, а количество заработанных пенсионных коэффициентов равняться 30 и более. Важным фактором также является возраст детей. При уходе на заслуженный отдых самый младший ребенок должен быть не младше восьми лет, объяснил сенатор.
Ранее россиянам рассказали, как получать более высокую пенсию в будущем. Для этого можно отказаться от нее по достижению установленного пенсионного возраста. Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, благодаря этому в будущем гражданину будет начислена надбавка.
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