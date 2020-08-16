Участникам мастер-классов обещают дипломы с автографом звезды Голливуда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге со 2 по 4 октября 2020 года состоится Всероссийский фестиваль айкидо, в котором примет участие звезда голливудских боевиков Стивен Сигал. Соответствующая информация опубликована на сайте Федерации айкидо России.

Как сообщил URA.RU один из екатеринбургских организаторов Николай Бучин, мероприятие состоится во дворце спорта УГМК. «Ряд тренировок проведет непосредственно Стивен Сигал. Предполагается выдача дипломов участникам фестиваля за его подписью», — рассказал представитель ФАР. В этих тренировках могут принять участие все желающие. Помимо Сигала в фестивале примут участие руководители ФАР Николай Егоров, Наталья Руднева, и Андрей Мостовников (из Белоруссии) — у всех спортсменов шестой дан айкидо Айкикай.

Помимо мастер-классов и традиционных показательных выступлений, в программе мероприятия запланирован турнир по универсальному айкидо — соревновательной дисциплине, которая предусматривает оценку показательных выступлений, а также условные поединки, в ходе которых один партнер выполняет неизвестную для защищающегося атаку, а второй должен защититься с помощью техники айкидо.