Власти ЯНАО разрешили осеннюю охоту на боровую и водоплавающую пернатую дичь во время пандемии коронавируса. Новый сезон открылся, несмотря на решение губернатора Дмитрия Артюхова продлить карантин до 31 августа. URA.RU составило актуальный список того, что разрешено и запрещено ямальцам до следующего ослабления ограничений.
Сейчас ЯНАО находится на втором этапе отмены карантина. В регионе действует ряд послаблений. На сегодняшний день в округе разрешены:
- работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов. В заведениях действуют ограничения по числу одновременно занимающихся людей, на входе у посетителей замеряют температуру;
- работа детских садов. Численность групп не должна превышать 12 человек, перед посещением детсада обязателен медосмотр;
- прием учащихся в колледжи, автошколы и другие образовательные учреждения ЯНАО;
- работа торговых залов и магазинов площадью до 800 квадратных метров. Существуют ограничение на число посетителей, одновременно находящихся в зале;
- заключение браков в органах ЗАГС в присутствии гостей. На церемонии должны находиться не более 10 человек;
- организация туристических походов с выполнением требований Роспотребна
- охота для лиц, постоянно проживающих в ЯНАО;
- работа учреждений культуры и органов соцзащиты;
- прогулки и занятия спортом с соблюдением санитарных норм;
- проведение ярмарок в городах и поселках ЯНАО;
- работа магазинов и аптек, парикмахерских и салонов красоты, банков, ателье, саун и бань, заправок, ритуальных служб, служб уборки и дезинфекции, салонов связи и других компаний.
Вместе с тем на Ямале по-прежнему действуют некоторые строгие ограничения. В ЯНАО все еще запрещены:
- проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;
- посещение ресторанов, кафе, баров и прочих точек общепита. Они могут работать только на доставку;
- посещение в ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие места досуга;
- выезд на отдых и оздоровление за пределами ЯНАО детских групп, спортивных команд и творческих коллективов;
Карантин в ЯНАО, согласно последнему решению властей, продлится до 31 июля. В регионе известно о 12 528 случаях коронавируса, 11 555 человек выздоровели.
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