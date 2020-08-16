Силовики собирают жалобы на поборы в школах и садиках Челябинска

Сбор денег на ремонт класса или новые шторы — незаконен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по незаконным поборам с родителей школьников и детсадовцев. Силовики просят звонить с 09:00 до 18:00 часов по номеру (351) 239-21-07, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Требования сотрудников школ и детских садов к сдаче денег в фонд школы, класса или группы являются незаконными, поскольку ст. 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность образования. Кроме „горячей линии“, граждане могут направить обращение через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры области», — добавили в пресс-службе.

Силовики подчеркнули, что в обращении необходимо указать названия и номера школ и детсадов, информацию о сотруднике, который требует деньги, и оставить свой контактный телефон для проверки данных.