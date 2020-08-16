С переездом в ХМАО глава окружного СК стал больше зарабатывать

Михаил Мокшин больше зарабатывает в ХМАО, чем на Камчатке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин стал больше зарабатывать после переезда в Югру. Об этом говорят его сведения о доходах, опубликованные на сайте окружного СК.

По итогам 2019 года Мокшин заработал 6,5 миллионов рублей. Декларация о его доходах за 2018 год не опубликована на сайте СК Камчатского края, однако в 2017 году он в статусе заместителя руководителя краевого следственного комитета заработал 3,8 млн рублей. По итогам 2019 года у Мокшина в собственности находится квартира площадью в 41 кв. м. Также он владеет долей другой квартиры в 64 кв. м. Еще одно жилье находится у него пользовании.

Первый заместитель руководителя СК по ХМАО Дмитрий Шерман в 2019 году также увеличил доход — он заработал 5,5 млн рублей, тогда как в 2018 году на 1,2 млн рублей меньше. У следователя имеется в собственности земельный участок, квартира в 42,6 кв. м, а также машиноместо и гараж. В пользовании у Шермана имеется квартира. А из транспортных средств он владеет Ладой Нивой с автоприцепом.

Ранее URA.RU сообщало, что Мокшин возглавил следственный комитет ХМАО осенью 2019 года. До этого времени исполняющим обязанности в окружном СК был Шерман, который затем переместился на пост первого зама силового ведомства.