Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, новогодние украшения, рождество, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
Депутаты традиционно предлагают сделать 31 декабря выходным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минтруд выступил против переноса рабочих часов 31 декабря на один из предшествующих дней в 2020 году, но не исключил такого варианта в 2021 году. Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

«При обосновании позиции ведомство ссылается на статью 110 ТК РФ о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, который не может длиться менее 42 часов», — пишет News.ru. Несмотря на это, в Минтруде отметили, при переносе выходных дней в 2021 году, в министерстве учтут такое предложение.

Автор инициативы, депутат Нилов заявил, что слова Минтруда обозначают, что россиянам не стоит ждать централизованного выходного дня 31 декабря в этом году. Политик заявил, что гражданам вновь стоит надеяться только на соответствующие решения губернаторов в каждом конкретном регионе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...