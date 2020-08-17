Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

Депутаты традиционно предлагают сделать 31 декабря выходным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минтруд выступил против переноса рабочих часов 31 декабря на один из предшествующих дней в 2020 году, но не исключил такого варианта в 2021 году. Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

«При обосновании позиции ведомство ссылается на статью 110 ТК РФ о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, который не может длиться менее 42 часов», — пишет News.ru . Несмотря на это, в Минтруде отметили, при переносе выходных дней в 2021 году, в министерстве учтут такое предложение.

Автор инициативы, депутат Нилов заявил, что слова Минтруда обозначают, что россиянам не стоит ждать централизованного выходного дня 31 декабря в этом году. Политик заявил, что гражданам вновь стоит надеяться только на соответствующие решения губернаторов в каждом конкретном регионе.

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