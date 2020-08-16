16 августа 2020
15 августа 2020

В Екатеринбурге пройдет несанкционированное шествие против мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, российский флаг, флаг россии, протест, триколор, флаг рф, сквер на драме
Сквер возле Театра Драмы стал излюбленным местом екатеринбургских протестов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков намерены провести шествие и пикет против городских властей. Как сообщил URA.RU один из лидеров стихийного объединения представителей нестационарной торговли, на оппозиционные настроения их спровоцировала позиция мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который заявил о намерении очистить от ларьков городские улицы.

«Пройдем от памятника Ельцину до памятника Ленину, там „покормим голубей“ в поддержку Хабаровска и против мэрии Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. По его словам, в акции могут принять участие около 100 человек. В министерство общественной безопасности Свердловской области предприниматели заявок не подавали. Шествие стартует от памятника первому президенту России возле Ельцин Центра 22 августа в 12.00.

Ранее предприниматели пикетировали здание ратуши на площади 1905 года. Представители городской администрации отказались общаться с ними.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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