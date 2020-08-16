Курганский спикер облдумы Дмитрий Фролов привлек дочь к избирательной кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Кургане избиратели заметили в микрорайоне Бульвар Солнечный девушку, которая агитирует за спикера облдумы Дмитрия Фролова. Она поясняла, что он ее отец и рассказывала, чего он добился на участке. Об этом URA.RU сказал очевидец.

«Девушка открыто говорит, что вышла агитировать за отца. Раздавала газеты в его поддержку. В пример проделанной работы приводила построенный детский сад на бульваре, говорила о планируемом строительстве пристроя к школам», — пояснил очевидец. Агитационные материалы — газеты девушка раздавала около магазина.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов в разговоре с URA.RU подтвердил, что его дочь Екатерина подрабатывает в его избирательной кампании. «Она спросила, чем может помочь, я рассказал. Перед тем, как выйти раздавать газеты, она расспросила, что я сделал на избирательном участке», — пояснил Фролов. Он добавил, что Екатерина совершеннолетняя — закончила первый курс института прокуратуры. Также он подтвердил, что получены ряд положительных заключений на возведение пристроев к школам.

По данным инсайдеров агентства, заработная плата агитаторов на участке разнится. Это может быть 2 рубля за газету (если разносить по адресам), или от 300 до 500 рублей за час работы на точке. Работают агитаторы около 3 часов.

Дмитрий Фролов выдвигается в облдуму по Западному избирательному округу (№3). Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».

Студентка Екатерина Фролова помогает отцу в избирательной кампании Предоставлено читателем URA.RU