Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, подтвердив таким образом инсайд агентства об уголовном деле на экс-силовика.

«Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Чуличков Д. В. за взятку вынес постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела по сообщению о завладении недвижимым имуществом АО „БМЗ“, которое ранее возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и впоследствии прекращено», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что Чуличков освобожден от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры в феврале 2019 года. «В настоящее время он является подозреваемым, мера пресечения в отношении него не избиралась», — говорится в письме в адрес URA.RU. Уголовное дело возбуждено 29 июня 2020 по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — в случае признания виновным экс-прокурору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее агентство со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщало, что на бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова завели уголовное дело. Поводом стали те же события, что и в деле экс-замначальника свердловского СК Михаила Бусылко — взятка за возобновление расследования об отъеме активов у свердловского бизнесмена Виталия Трухина — имущества АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ).