Из-за обстрела полностью сгорел служебный УАЗ охотоведа Фото: скриншот с видео

Появились подробности нападения на охотоведа в Сысертском районе (Свердловская область), во время которого сгорел служебный УАЗ. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Все семеро задержанных за нападение вооруженных людей оказались бывшими сотрудниками. Проходил плановый рейд охотоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии из СОБРа. Подозреваемые открыли по ним огонь. В результате обстрела сгорел служебный УАЗ», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в субботу около девяти часов вечера предположительно браконьеры обстреляли охотинспектора. В машине кроме него находился и председатель местного общества охотников Владимир Токарев. Как стало известно позже, их сопровождали бойцы СОБРа. Во время обстрела люди не пострадали, сгорел лишь автомобиль департамента по охране животного мира Свердловской области.

Полиция оперативно отреагировала и спустя несколько часов были задержаны семеро вооруженных местных жителей. Пресс-службы Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. В Управлении Росгвардии по Свердловской области попросили письменный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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