Прилепин: Россия должна была подготовить смену Лукашенко

По словам Захара Прилепина, Россия совершила ошибку, не подготовив сменщика Александру Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Российские власти должны были подготовить сменщика президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы спасти действующего лидера страны. Об этом заявил руководитель партии «За правду!», писатель Захар Прилепин.

«Россия должна была подготовить своего политического белорусского лидера, и сейчас его выпустить, как из табакерки — в рамках переговорных процессов с Лукашенко о его спасении», — цитирует издание «Свободная пресса» Прилепина. По его словам, Россия совершила ошибку, не подготовив сменщика Лукашенко.

Прилепин высказал мнение, что «западные партнеры» России готовили в Белоруссии цветную революцию. Писатель добавил, что Россия не готовит контрреволюций и поэтому постоянно терпит поражение в политической борьбе. По его словам, Россия должна подготовить план контрреволюций в бывших советских республиках.

Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах президента страны 9 августа. В последние дни к митингующим присоединились рабочие нескольких белорусских промышленных предприятий, включающих Минский тракторный завод, передает « Царьград ». Лукашенко считает, что массовые акции протеста поддерживают силы из-за рубежа.

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