Заместители курганского губернатора оказались богаче начальника

Анатолий Воробьев оказался самым богатым замгубернатора в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым заместителем губернатора Курганской области оказался Анатолий Воробьев. По итогам 2019 года он задекларировал доход почти в 14 млн рублей — это более чем в три раза превышает доходы главы региона (4,185 млн рублей). Сведения о доходах чиновников 17 августа опубликованы на сайте областного правительства.

Доходы Воробьева указаны с учетом продажи имущества, компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов, а также доходов, полученных по предыдущему месту работы. У него есть автомобиль Mercedes-Benz ML 350, мотоцикл Honda NC700S и 1/80 доли в нежилом помещении площадью 2389,5 кв. м. Его жена заработала за год 16 рублей 65 копеек. У нее в собственности нет недвижимости и машин.

Больше, чем Шумков по итогам года также заработали вице-губернатор Владислав Кузнецов и руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи. Кузнецов отчитался о доходе в 6,58 млн рублей с учетом дохода по предыдущему месту работы, компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов. У него есть автомобиль Lexus LX450D, мотоциклы Honda GL 1800 и Ducati diave, снегоболотоход Can-Am Outlander XM-R 800 EFI и квартира на 41,5 кв. м.

Доходы Куташи в 2019 году составили 4,75 млн рублей, также с учетом дохода по предыдущему месту работы, компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов, от продажи имущества и социальных выплат. У нее есть машина Nissan Qashqai, снегоход Stels S800, квартира в 69,2 кв.м, гараж и два нежилых помещения от 6,4 до 19,3 кв. м.

Заместитель губернатора — руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев отчитался о доходах в 3,3 млн рублей. У него нет машин и недвижимости. Замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов заработал за год 2,5 млн рублей, замгубернатора — начальник финуправления Константин Ермаков заработал за год 3,5 млн рублей.