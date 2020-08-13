Вадим Шумков за год заработал более 4,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы губернатора Курганской области Вадима Шумкова по итогам 2019 года составили 4,185 млн рублей. Это примерно в три раза меньше, чем в 2018 году. Декларация Шумкова 14 августа опубликована на официальном сайте правительства области.

В декларации отмечается, что доходы Шумкова указаны с учетом доходов, полученных по предыдущему месту работы. В пресс-службе губернатора пояснили URA.RU, что речь идет о работе в правительстве Тюменской области: «В рамках расчетов по итогам 2018 года. Сумма „тюменских выплат“ — около 660 тысяч рублей».

Супруга Шумкова задекларировала годовой доход в 92 копейки. В собственности главы региона имеется земельный участок площадью 1250 кв.м с жилым домом на 35,8 кв. м. У его супруги есть такой же земельный участок с домом в 36,1 кв. м, квартира площадью 31,5 кв.м, а также автомобиль BMW X5. Вся недвижимость, которой владеют супруги Шумковы, находится в России.

В 2018 году Шумков заработал 12,3 млн рублей, также с учетом зарплаты на прежнем месте работы, ранее сообщало URA.RU. Сумма дохода на посту главы Курганской области составила 577 тысяч рублей, а остальные средства были получены на прежнем месте работы в правительстве Тюменской области, до октября 2018 года. Бывший глава региона Алексей Кокорин отчитался о доходе за 2017 год в 3,16 млн рублей.