На тюменские выборы заявились кандидаты с судимостью

Документы в кандидаты подали 11 человек, которые были не в ладах с законом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Среди кандидатов, планирующих стать депутатами дум сельских поселений Тобольского района, нашли 11 человек с криминальным прошлым. Документ с результатами проверки тюменской полицией был направлен в местную территориальную избирательную комиссию, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«11 кандидатов имели судимость, у некоторых — по „средним“ и „тяжелым“ статьям», — передает инсайдер. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, за служебный подлог в 2008 году осудили представителя ЕР Раису Начмитдинову (судимость погашена). Единоросса Дениса Мокрова осудили на 1,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью (судимость погашена).

В 1995 году в отношении Ольги Мишуковой («Единая Россия») было возбуждено дело по двум статьям о мошенничестве и прекращено в связи с тем, что «деяние перестало быть общественно опасным». В 2019 году ее сопартийца Зифу Голденкову обвиняли в превышении полномочий и использовании служебного положения. Информации по решению суда у полиции нет. В отношении представителя единороссов Гульбану Нафиковой в январе 2020 года возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке леса, но прекратили после вынесения судебного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

В связи с нанесением побоев дела возбуждались против коммунистов Рафиля Фазылова (прекращено) и Галины Заякиной (судимость погашена), выходца из ЕР Канифы Кугаевской (прекращено). По статье «Хулиганство» — против единоросса Мансура Рябикова (прекращено), его сопартийца Олега Морокова по статье «кража» (прекращено). Получить комментарий в ТИК Тобольского района не удалось, направлен официальный запрос.