В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

Преступники стреляли по автомобилю из пистолета
Несколько человек обстреляли машину главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева в Цхинвале. Засаду на главного полицейского устроили в заброшенном доме.
«Огонь вели из заброшенного дома. Стреляли из пистолета», — сообщил ТАСС заместитель министра МВД Тарзан Кокойта. Он уточнил, что под обстрел автомобиль Наниева попал около полуночи на севере города. Всего преступники успели сделать три выстрела. одна из пуль попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.
Наниев подтвердил агентству, что в его автомобиль стреляли. Как сообщили в республиканском МВД в Цхинвале введен план «Перехват».
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