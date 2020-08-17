17 августа 2020

В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступники стреляли по автомобилю из пистолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несколько человек обстреляли машину главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева в Цхинвале. Засаду на главного полицейского устроили в заброшенном доме.

«Огонь вели из заброшенного дома. Стреляли из пистолета», — сообщил ТАСС заместитель министра МВД Тарзан Кокойта. Он уточнил, что под обстрел автомобиль Наниева попал около полуночи на севере города. Всего преступники успели сделать три выстрела. одна из пуль попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.

Наниев подтвердил агентству, что в его автомобиль стреляли. Как сообщили в республиканском МВД в Цхинвале введен план «Перехват».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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