Сенатор назвал условие для августовских выплат на детей

Будут ли новые выплаты на детей, зависит от премьера Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение о выплатах по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет будет принято после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Дальнего Востока. Как заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский. окончательный вердикт будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.

«После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — рассказал Рязанский Nation News. Сенатор отметил, что те меры, что были приняты в период пандемии и летних каникул, не предусматривали третью выплату.

В прошлый раз семьи с детьми получали федеральные выплаты в июне и июле. Матпомощь каждой семье составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка, уточняет « Царьград ».

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