Набиуллина объяснила, почему ключевая ставка не снижается резко

Резкое снижение ключевой ставки приведет к резкому спросу среди россиян. Это, в свою очередь, нанесет большой вред российской экономике в целом. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, отмечая, что именно по этой причине снижение ставки происходит постепенно.

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать», — сказала Набиуллина во время заседания в Госдуме. Оно транслировалось на официальном сайте ведомства.

Глава Центробанка отметила, что текущий цикл снижения ключевой ставки продлится до конца 2026 года. По словам Набиуллиной, за последние четыре месяца ставка была понижена на 4,5 процентных пункта. Последнее решение о снижении до 16,5% принято 24 октября. Предыдущий этап смягчения начался летом 2025 года, когда ЦБ впервые за длительный период снизил ставку после достижения пикового значения в 21%. В дальнейшем регулятор позволял себе дважды понизить ставку — сначала на 200 базисных пунктов, затем еще на 100 базисных пунктов в июле и сентябре.

