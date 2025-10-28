Путин выступил за создание отрядов из добровольцев для защиты особо опасных объектов
Путин поддержал создание добровольческих формирований для защиты опасных объектов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критической инфраструктуры.
«Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов», — сообщил Шойгу. Инициатива была представлена в ходе обсуждения мер по противодействию террористическим угрозам в условиях специальной военной операции. Добровольческие формирования призваны усилить охрану стратегически важных объектов, находящихся в зоне повышенного риска.
Ранее Владимир Путин уже поднимал вопрос противодействия террористическим угрозам на совещании с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждалось совершенствование мер в этой сфере. Создание добровольческих формирований стало продолжением этой работы по укреплению защиты критически важных объектов в условиях повышенных рисков.
