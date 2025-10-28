В России оштрафовали блогера за рекламу в Instagram*
В России блогер получила штраф за анпакинг в Instagram*
Бьюти-блогер из Омска стала первой в регионе, кому грозит штраф за анпакинг (распаковку) косметики в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Об этом сообщается на сайте ФАС.
«Распространенная информация подпадает под понятие „реклама“, — передает ФАС. Блогеру из Омска, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей. Это первый подобный случай применения новых рекламных ограничений против блогеров, введенных в России с 1 сентября. Ранее новые требования к рекламе уже были применены к другим блогерам.
Первый штраф за рекламный рилс (короткий ролик) в Instagram* был назначен юристу из Краснодара. Ранее та опубликовала отзыв об отеле в курортном регионе и получила административное взыскание в размере 30 тысяч рублей.
