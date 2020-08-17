В Кургане разрушается общежитие по ул. Дзержинского Фото администрации Кургана

Дом №22, расположенный на улице Дзержинского в Кургане, разрушается. Жильцов в срочном порядке выселили, дом оцепили. Видео URA.RU отправил житель города Андрей Антипин.

«Это общага. Дом разрушается. Жителей выселили. Всю ночь дежурил полицейский патруль, сейчас выставили оцепление», — пояснил Антипин.

Разрушаться начала внутренняя стена дома. В трех квартирах и смежных с ними помещениях деформированы перегородки, разделяющие жилые помещения и общий коридор. Трещины стали увеличиваться. Это может послужить причиной дальнейших разрушений конструкций здания.

Критическое состояние здания было установлено в ходе обследования, которое провела межведомственная комиссия администрации Кургана. Об этом говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Трехэтажный дом 1955 года постройки был признан аварийным в 2016 году и вошел в третий этап программы переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года.

«Глава Кургана Андрей Потапов вместе с руководителями профильных структур выезжал на место, где встретился с жильцами. Людям предложено временно разместиться в гостинице. Помещения и транспорт для переезда подготовлены. Здание огорожено сигнальной лентой. Для охраны имущества граждан выставлен пост полиции», — отметили в мэрии.

В ближайшие три дня специалисты уточнят данные по владельцам квартир. Соберут необходимые документы, после чего будут приниматься дальнейшие решения, сообщает администрация.