17 августа 2020
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В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Вирус больше не находят в трех районах и одном городе ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 72 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. Из списка инфицированных муниципальных образований исчезли четыре: Нефтеюганский, Советский, Кондинский районы и город Мегион. За все время эпидемии коронавирус диагностировали у 18 тысяч 664 человек. Вылечились 16 тысяч 663 югорчанина. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 66 случаях заражения. По 6 контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами антирейтинга являются крупные города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

  • Сургут — 21;
  • Нижневартовск — 17;
  • Нефтеюганск — 8;
  • Ханты-Мансийск — 5;
  • Радужный — 4;
  • Нягань — 3;
  • Урай — 3;
  • Югорск — 3;
  • Покачи — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Когалым — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 72

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 48 пациентов оценивается, как тяжелое. 36 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 151 человек.

Ранее URA.RU писало, с в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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