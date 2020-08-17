В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 72 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. Из списка инфицированных муниципальных образований исчезли четыре: Нефтеюганский, Советский, Кондинский районы и город Мегион. За все время эпидемии коронавирус диагностировали у 18 тысяч 664 человек. Вылечились 16 тысяч 663 югорчанина. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 66 случаях заражения. По 6 контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидерами антирейтинга являются крупные города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:
- Сургут — 21;
- Нижневартовск — 17;
- Нефтеюганск — 8;
- Ханты-Мансийск — 5;
- Радужный — 4;
- Нягань — 3;
- Урай — 3;
- Югорск — 3;
- Покачи — 2;
- Сургутский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Когалым — 1;
- Октябрьский район — 1.
Всего: 72
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 48 пациентов оценивается, как тяжелое. 36 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 151 человек.
Ранее URA.RU писало, с в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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