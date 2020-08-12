Власти ХМАО перешли к новому этапу снятия карантина

С 17 августа в Югре ослабнут ограничения, связанные с эпидемией коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о переходе ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Настоящее постановление вступает в силу с 17 августа 2020 года», — говорится в документе. После начала его действия в регионе могут быть открыты непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. Начинают работать вузы и центры дополнительного образования.

Югорчане смогут заниматься спортом как на открытом воздухе, так и спортивных залах, а также участвовать и проводить соревнования, но без зрителей. Заведения общепита откроются в формате летних веранд. В обычном режиме начнут работать стоматологии.

Ранее URA.RU писало, что санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть вузы, учреждения культуры и стоматологии.