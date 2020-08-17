В курганском правительстве готовят сокращение чиновников

Сразу два управления готовы реорганизовать в октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области реорганизует два бюджетных учреждения (ГБУ). Чиновники заговорили о сокращениях. Информация поступила URA.RU от источников, знакомых с ситуацией.

К октябрю реорганизуют «Управление по обеспечению деятельности правительства» и «Управление гостиничного хозяйства» (УГХ). Последнего после объединения не будет. «Новый руководитель [Антон Науменко] пришел из дирекции спортобъектов со своей командой. Думаем, людей будут сокращать. Науменко мгновенно, несмотря на запрет принимать новых сотрудников, согласовали трудоустройство персонала. А санитарки и дворники, которых можно принять только по согласованию с правительством, ждут месяцами», — пояснил источник.

Новых сотрудников разместили вместе с прежними. Информации о том, к чему готовиться нет. «Люди нервничают. Десятками лет занимались обслуживанием зданий правительства. Где-то сами и раковины чистили, за опрессовкой следили. Возможно потом, будут кого-то для этого нанимать за бюджетные деньги», — пояснил источник.

В работе новой команды заметны недочеты. Например, Науменко в УГХ и. о. директора. «Нельзя возложить обязанности на человека, с которым у организации нет трудовых отношений. Пользуются тем, что никто не проверяет», — считает источник.

По данным других инсайдеров, Антон Науменко — профессиональный управленец. «Когда он пришел в дирекцию спортобъектов, навел порядок с левыми деньгами за аренду залов и помещений. Все деньги пошли через кассы», — пояснил источник. С его слов, вполне логично, что новый руководитель приводит с собой проверенных людей. Другое дело, что им необходимо время, чтобы вникнуть.

О причинах реорганизации ГБУ и о том, намечаются ли сокращения — в департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.