В Белоруссии продолжаются протестные акции после президентских выборов. На забастовки вышли шахтеры, почтальоны, врачи и рабочие сахарного завода.
«Автотранспортное отделение Белпочты также начало забастовку! К работникам сразу на переговоры приехал министр связи [Константин Шульган]», — передает telegram-канал NEXTA Live. Также протесты продолжают сотрудники республиканского научно-практического центра в Минске (занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний) и шахтеры.
Рабочие Жабинковского сахарного завода остановили производство и направились к исполнительному комитету. Они двигались колонной под песню группы «Кино» — «Перемен». В руках они держали длинный бело-красный флаг.
С 9 августа в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов начались стычки с силовиками. Александр Лукашенко рассказал, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции, передает телеканал 360. Также он заявлял, что отдаст Беларусь только, когда его убьют.
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