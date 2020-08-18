В Беларуси на забастовку вышли шахтеры, медики и почтальоны. ФОТО. ВИДЕО

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются протестные акции после президентских выборов. На забастовки вышли шахтеры, почтальоны, врачи и рабочие сахарного завода.

«Автотранспортное отделение Белпочты также начало забастовку! К работникам сразу на переговоры приехал министр связи [Константин Шульган]», — передает telegram-канал NEXTA Live. Также протесты продолжают сотрудники республиканского научно-практического центра в Минске (занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний) и шахтеры.

Рабочие Жабинковского сахарного завода остановили производство и направились к исполнительному комитету. Они двигались колонной под песню группы «Кино» — «Перемен». В руках они держали длинный бело-красный флаг.

С 9 августа в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов начались стычки с силовиками. Александр Лукашенко рассказал, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции, передает телеканал 360. Также он заявлял, что отдаст Беларусь только, когда его убьют.

Сотрудники белорусской почты устроили забастовку
Фото: telegram-канале NEXTA Live
Работники республиканского научно-практического центра в Минске вышли на улицы
Фото: telegram-канале NEXTA Live

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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