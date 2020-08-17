Фракция КПРФ в Екатеринбургской гордуме написала письмо мэру Александру Высокинскому, в котором требует снять с рассмотрения депутатов проект поправок в правила застройки и землепользования (ПЗЗ) областного центра. По словам первого секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева, в случае принятия документ спровоцирует в городе массовую уплотнительную застройку.
«Новые ПЗЗ исключают обязательные отступы от границ участка, увеличивают максимальный процент застройки земли до 100% и снимают необходимость в согласовании архитектуры проекта. А это значит, что возведение 27-этажных гигантов во дворах 9-этажек будет абсолютно легальным и повсеместным, особенно там, где земля стоит очень дорого», — написал коммунист на своей странице в Facebook. Кроме того, считает он, уплотнение застройки увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру, ускорит износ инженерных сетей, спровоцирует нехватку школ, детских садов, парковок.
Как сообщало URA.RU, принятие поправок в ПЗЗ является одним из условий перемирия мэрии Екатеринбурга с застройщиками. Представители строительной отрасли заверили, что новшества касаются только новостроек и ни в коей мере не распространяются на старые жилые кварталы.
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